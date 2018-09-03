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Suzuki празднует 25-летний юбилей Wagon R специальным выпуском
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Suzuki празднует 25-летний юбилей Wagon R специальным выпуском 

Auto.Today 13 минут назад
Фото: Auto.Today
Японская корпорация Suzuki является крупным игроком на местном рынке, особенно когда речь идет о небольших автомобилях. Один из них — Wagon R — впервые представленный еще в далеком 1993 году.
Уже сейчас компания реализовала миллионы таких машин, причем 4,6 миллиона из которых были проданы на японском рынке. Другими словами, большая часть проданных транспортных средств ездит на родине производителя и тем самым делает Suzuki Wagon R очень важной моделью, достойной празднования 25 летнего юбилея.
Издание Wagon R 25th Anniversary будет предлагаться всех версиях: Hybrid FX Limited, Hybrid FZ Limited и Hybrid X Stingray. Каждая из них получит отличительные детали, начиная от панели приборов, отделки сидений тканями и заканчивая 14-, 15-дюймовыми колесными дисками, внешними акцентами и широким ассортиментом оттенков для реализации экстерьера. Все модели будут использовать гибридную силовую установку, включающую бесступенчатую коробку передач и передний или полный привод.
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