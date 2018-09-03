Lada Largus «для экономных»: известна дата дебюта

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Алексей Сучков , генеральный директор ООО «АТС АВТО» на Московском автосалоне рассказал, что сейчас универсал Lada Largus , переведённый на метан, над которым работают специалисты компании, проходит финальные испытания и готовится к процедуре сертификации.

По словам Сучкова, старт производства второй серийной «Лады» на метане намечен на начало 2019 года. Производство «Ларгуса» будет налажено на производственных мощностях ГК «АТС», в тольяттинском технопарке «Жигулёвская долина», где сейчас выпускается LADA Vesta CNG.

Метановый «Ларгус» будет оснащаться 106-сильным мотором и механической трансмиссией. О количестве комплектаций будет объявлено непосредственно на старте продаж.

Что касается третьей модели Lada, планируемой для перевода на метан, то ею станет обновлённая «Гранта». Более подробной информации об этом проекте пока нет. Также Алексей Сучков добавил, что работы Lada Vesta CNG в кузове универсал на текущий момент не ведутся.