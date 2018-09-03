Ещё
Новую Kia в стиле «Порше» засняли на дороге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую Kia в стиле «Порше» засняли на дороге 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Kia вывела на тесты новый ProCeed с кузовом Shooting Brake.
Серийный пятидверный универсал со спортивным дизайном рассекретят 13 сентября. Ранее компания опубликовала первый тизер новинки — судя по изображению, ProCeed получит светодиодную полоску, соединяющую задние фонари. За нее, а также за необычный для массовой модели тип кузова автомобиль сравнивают с последним Porsche Panamera.
Это подтверждают и шпионское видео, появившееся на сайте Carscoops. В объектив камеры попал прототип, который тестируют в настоящее время во Франкфурте.
По предварительной информации, «шутинг-брейк» предложат с теми же силовыми агрегатами, что и универсал Sportswagon — это будут литровый T-GDi мощностью 118 л.с. и T-GDi объемом 1,4 литра, который выдает 138 «сил». Помимо этого, ProCeed будет оснащаться дизельным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 и 134 л.с. Трансмиссия — 6-ступенчатая механическая либо 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Публичный дебют готовой к серии модели пройдет осенью на автосалоне в Париже. Ранее в компании заявили, что ProCeed будет доступен исключительно на европейском рынке.
Авторамблер: последние новости
Toyota Corolla получит кросс-версию УАЗ "Патриот" лишился двух главных недостатков Skoda показала, как будет выглядеть новый Rapid
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водители готовятся к худшему72
Как поменять водительские права?1
С сентября Россию ожидает резкий взлет цен на автомобили4
Когда Lada 4×4 Vision пойдет в серию?
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение