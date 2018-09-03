Новую Kia в стиле «Порше» засняли на дороге

Kia вывела на тесты новый ProCeed с кузовом Shooting Brake.

Серийный пятидверный универсал со спортивным дизайном рассекретят 13 сентября. Ранее компания опубликовала первый тизер новинки — судя по изображению, ProCeed получит светодиодную полоску, соединяющую задние фонари. За нее, а также за необычный для массовой модели тип кузова автомобиль сравнивают с последним Porsche Panamera

Это подтверждают и шпионское видео, появившееся на сайте Carscoops. В объектив камеры попал прототип, который тестируют в настоящее время во Франкфурте.

По предварительной информации, «шутинг-брейк» предложат с теми же силовыми агрегатами, что и универсал Sportswagon — это будут литровый T-GDi мощностью 118 л.с. и T-GDi объемом 1,4 литра, который выдает 138 «сил». Помимо этого, ProCeed будет оснащаться дизельным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 и 134 л.с. Трансмиссия — 6-ступенчатая механическая либо 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Публичный дебют готовой к серии модели пройдет осенью на автосалоне в Париже. Ранее в компании заявили, что ProCeed будет доступен исключительно на европейском рынке.