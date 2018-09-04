Спортивный Kia ProCeed новой генерации засняли на видео

Спортивный Kia ProCeed новой генерации засняли на видеоВ интернете выложен видеоролик, на котором заснята спортивная версия автомобиля Kia Ceed. Прототип под названием ProCeed был замечен во время обкатки на одной из окраин города Франкфурт (Германия). Кузов машины обклеен специальным защитным камуфляжем от фотошпионов.

Официальный дебют нового Kia ProCeed должен состояться уже 13 сентября этого года. Новая 5-дверка будет продаваться исключительно на европейском авторынке. Дизайн машины окажется чем-то средним между версиями Ceed и Sportwagon.

По предварительной информации, новинка может получит под капот 1,6-литровый турбированный мотор, выдающий 200 лошадиных сил. Ассистировать ему будет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.