Обновленный Jaguar XE использует 48-вольтовую мягкую гибридную систему

Последние шпионские снимки свидетельствуют, что компания приступила к модернизации нынешнего Jaguar XE.

Невзирая на плотный камуфляж, предстоящая модель Jaguar не показывает кардинальные изменения, а лишь указывает на перепроектированные передние и задние фары и бамперами. Кабина, в свою очередь, получает различные варианты отделки, новые цвета, обновленную информационно-развлекательную систему и пересмотренный набор активных систем безопасности.

Наиболее важные модернизации происходят под капотом. Британский производитель уже объявил о планах, касающихся электрификации Jaguar XE, которая предложит не только новые силовые агрегаты, но и лучшую топливную экономичность со значительным снижением выбросов. Скорее всего, технология с мягким гибридом будет сопряжена с существующими двигателями и будет питаться от небольшой литий-ионной батареи.

Ожидается, что обновленный Jaguar XE будет показан на Женевском автосалоне в марте 2019 года и буквально через несколько месяцев выйдет на мировые рынки.