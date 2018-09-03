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Обновленный Jaguar XE использует 48-вольтовую мягкую гибридную систему
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Обновленный Jaguar XE использует 48-вольтовую мягкую гибридную систему 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Последние шпионские снимки свидетельствуют, что компания приступила к модернизации нынешнего Jaguar XE.
Невзирая на плотный камуфляж, предстоящая модель Jaguar не показывает кардинальные изменения, а лишь указывает на перепроектированные передние и задние фары и бамперами. Кабина, в свою очередь, получает различные варианты отделки, новые цвета, обновленную информационно-развлекательную систему и пересмотренный набор активных систем безопасности.
Наиболее важные модернизации происходят под капотом. Британский производитель уже объявил о планах, касающихся электрификации Jaguar XE, которая предложит не только новые силовые агрегаты, но и лучшую топливную экономичность со значительным снижением выбросов. Скорее всего, технология с мягким гибридом будет сопряжена с существующими двигателями и будет питаться от небольшой литий-ионной батареи.
Ожидается, что обновленный Jaguar XE будет показан на Женевском автосалоне в марте 2019 года и буквально через несколько месяцев выйдет на мировые рынки.
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