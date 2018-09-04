В Одессе нашли «растянутый» Volvo бывшего президента Украины

В автопарке Одесского облсовета хранится редкий Volvo . Это лимузин, построенный на базе топовой версии Royal седана 960. В 1990 годах автомобилем во время рабочих поездок пользовался президент Украины Леонид Кучма

По словам председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского, лимузин Volvo 960 Royal также обслуживал международные делегации, но в последнее время стоит в гараже. Пробег автомобиля составляет всего 22 тысячи километров.

Под капотом лимузина, постройкой которого занималось специальное подразделение KSO (Knocked Down & Special Vehicles Operations), установлен 2,9-литровый «атмосферник» мощностью 204 лошадиные силы. Коробка — четырехдиапазонный «автомат» с тремя режимами работы: спортивным, зимним и экономичным. С места до «сотни» лимузин разгоняется за 9,7 секунды.