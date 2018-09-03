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Видео: эволюция Honda NSX за пять минут
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Видео: эволюция Honda NSX за пять минут 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На YouTube-канале Cars Evolution опубликован ролик, в котором показана эволюция спорткара Honda NSX c 1990-й по текущий год. За это время модель пережила всего одну смену поколений, выпускалась в кузовах купе и тарга, а также омологированной в соответствии с требованиями серии Super GT модификации NSX-R GT.
Публичный дебют Honda NSX состоялся в 1989 году на чикагском автосалоне. Спорткар оснащался 3,0-литровым атмосферным двигателем, отдача которого составляла 274 лошадиные силы и 284 Нм крутящего момента. Агрегат комплектовался инновационной по тем временам системой изменения фаз газораспределения, а также получил заново спроектированный блок цилиндров, титановые шатуны и кованые поршни.
Видео: Cars Evolution
Во время финальной стадии разработки машины для доводки шасси был приглашен легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна. Именно благодаря его консультациям инженеры Honda нашли оптимальные настройки для обеспечения лучшей управляемости.
Второе поколения спорткара показали в 2015 году. Модель укомплектовали 573-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литровой твин-турбо «шестерки», в состав которой также вошли три электромотора и девятиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Ранее в аналогичных роликах показали историю Honda Civic, моделей Jeep, Range Rover, Nissan Skyline, Volkswagen Golf и Lamborghini.
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