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Audi RS4 Avant становится еще привлекательнее с настройкой от Wheelsandmore
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Audi RS4 Avant становится еще привлекательнее с настройкой от Wheelsandmore 

Auto.Today 45 минут назад
Фото: Auto.Today
Тем, кто желает получить удовольствие поездок, обязательно понравится этот Audi RS4 Avant, получивший отличные обновления от тюнера.
С небольшими модернизациями от Wheelsandmore, включающими настройку 2,9-литрового турбодвигателя V6, Audi RS4 Avant становится обладателем 527 лошадиных сил и 710 Нм крутящего момента. Дополнительные 77 л.с. и 110 Нм отнимают несколько десятых секунд от официального разгона 0-100 км/ч, который занимает 4,1 секунды. Тюнеры пока не раскрывают окончательные результаты. Кроме того с появлением новой выхлопной системы показатель мощности увеличиваются еще на 9 лошадиных сил и, по мнению Wheelsandmore, делает автомобиль более конкурентоспособным, по сравнению с вариантами, предоставленными специалистами из MTM или ABT. К остальным усовершенствованиям присоединяются регулируемые пружины, значительно снижающие высоту дорожного просвета и 20-дюймовые колесные диски 6Sporz², окутанные шинами 275/30 и 295/25 спереди и сзади соответственно. Доступны и 21-дюймовые диски с разным дизайном.
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