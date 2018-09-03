Audi RS4 Avant становится еще привлекательнее с настройкой от Wheelsandmore

Тем, кто желает получить удовольствие поездок, обязательно понравится этот Audi RS4 Avant, получивший отличные обновления от тюнера.

С небольшими модернизациями от Wheelsandmore, включающими настройку 2,9-литрового турбодвигателя V6, Audi RS4 Avant становится обладателем 527 лошадиных сил и 710 Нм крутящего момента. Дополнительные 77 л.с. и 110 Нм отнимают несколько десятых секунд от официального разгона 0-100 км/ч, который занимает 4,1 секунды. Тюнеры пока не раскрывают окончательные результаты. Кроме того с появлением новой выхлопной системы показатель мощности увеличиваются еще на 9 лошадиных сил и, по мнению Wheelsandmore, делает автомобиль более конкурентоспособным, по сравнению с вариантами, предоставленными специалистами из MTM или ABT. К остальным усовершенствованиям присоединяются регулируемые пружины, значительно снижающие высоту дорожного просвета и 20-дюймовые колесные диски 6Sporz², окутанные шинами 275/30 и 295/25 спереди и сзади соответственно. Доступны и 21-дюймовые диски с разным дизайном.