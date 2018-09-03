Названы сроки появления самой экономичной Lada Largus

АвтоВАЗ готовится вывести на рынок битопливную Lada Largus , которая работает как на бензине, так и на метане.

О разработке экономичной версии «Ларгуса» стало известно еще осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что разработкой такого автомобиля занимается Группа компаний АТС (Альтернативные топливные системы), которая уже выпустила Vesta CNG.

Битопливный Largus оснащен баллоном для газа, который закрыт пластиковым кожухом и размещается в багажнике. Автомобиль укомплектован 106-сильным мотором объемом 1,6 литра, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой». Предполагается, что с такой силовой установкой автомобиль будет расходовать существенно меньше топлива, однако конкретные цифры в компании пока не раскрывают. Обычный Lada Largus потребляет с таким двигателем потребляет 7,9 литра топлива в смешанном цикле. Для сравнения, после перехода на метан расход Lada Vesta CNG составлил 6,3 литра против 7,5 литра у стандартного седана.

В рамках Московского автосалона представитель АТС рассказал журналистам, что в настоящее время битопливаный «Ларгус» проходит финальные испытания и готовится к сертификации. Согласно планам компании, он поступит в продажу в начале 2019 года. Цены будут объявлены ближе к запуску.