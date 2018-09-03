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Volkswagen T-Roc R дает жару с клеткой безопасности
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Volkswagen T-Roc R дает жару с клеткой безопасности 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Немецкий автогигант Volkswagen продолжает развитие своей R-линейки и тестирует «заряженный» кроссовер T-Roc R на трассе Нюрбургринг. Модель щеголяет уже серийной версией кузова, однако в салоне еще остается такой тестовый рудимент как клетка безопасности, которая призвана спасти пилота-испытателя в случае если спортивный SUV поведет себя как необъезженный мустанг.
Уже видно, что R-версия T-Roc получит уникальные передний и задний бамперы, также в наличии четыре расположенных попарно патрубка выхлопной системы. Также можно различить, что у новинки чуть более широкая колея — это практически необходимое решение для «горячего» кросса, которое поможет сохранять устойчивость в динамичных маневрах. Вместе с этим появятся более мощные тормоза, широкие колеса и более жесткая подвеска.
Основная фишка VW T-Roc R — это, конечно, его двигатель. Турбированный бензиновый 2.0-литровый блок от знаменитого Golf R должен выдавать порядка 300 лошадиных сил мощности, которые передаются посредством фирменной системы полного привода 4Motion на все четыре колеса. Продажи T-Roc R намечены на 2019 год, а впервые живьем эту «зажигалку» удастся увидеть на Парижском автосалоне 2018 в октябре (если дебют решат отложить, то уже до Женевы в марте).
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