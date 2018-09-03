Hyundai тестирует новый кроссовер

В сети появилась информация о том, что южнокорейский производитель собирается пополнить ряды своих кроссоверов новой моделью и уже приступил к испытанию прототипа.

Первые фотографии новинки были сделаны в Поднебесной. В качестве «коробки» для нового агрегата выступает ix35 в последней генерации, который вышел на рынок всего около года назад. По всей видимости, кузов новинки станет ещё более длинным, а внутри будет семь посадочных мест. Информации о технических характеристиках этой машины пока нет. Остаётся в секрете и география будущих продаж. Возможно, что новый паркетник не выберется за рамки Китая.

Напомним, что обновлённая прошлой осенью модель ix35 получила мотор объёмом в 2.0 литра с отдачей в 160 лошадиных сил. В продаже доступен и передний, и полный привод. Кроме того, на рынке должны появится кроссоверы с моторами на 1.4 литра и отдачей в 140 лошадей. Ценник автомобиля стартует от 1 миллиона 195 тысяч рублей.