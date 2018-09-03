Стали известны обновления Audi RS5 от Capristo

Специалисты тюнинговых организаций утверждают, что любой автомобиль нуждается в доработках, даже такой, как заряженный Audi RS5. Так, в фирме Capristo для него разработали пакет дополнений, который позволит обладателю однозначно выделится среди других автомобилистов.

Внешне машина получила некоторые изменения. Так, спереди красуется шикарный спойлер, который смотрится весьма эффектно в контрасте с задним небольшим спойлером. Отдельно от боковых юбок находятся боковые закрылки.

На двигателе появилась симпатичная крышка из карбона, а также оригинальные воздухосборники. А сделать автомобиль более ярким призваны специальные участки кузова, покрытые жёлтой плёнкой, а также занижающие пружины и колёсные диски на двадцать один дюйм.

Что касается технической стороны — пока никакой информации нет. Напомним, что данная модель имеет мотор на 2.9 литра с отдачей в 450 лошадиных сил. Мотор работает с трансмиссией на 8 ступеней автоматического типа. До первой сотни авто может разогнаться всего за 3.7 секунды.