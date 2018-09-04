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Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер
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Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер 

Motor.ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz представила первый серийный электрокроссовер под названием EQC. Он же является первой моделью суббренда EQ, под которым будут выпускаться экологически чистые модели немецкой марки.
Габаритная длина электрического кроссовера составляет 4761 миллиметр, ширина — 1884 миллиметра, высота — 1624 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2873 миллиметров. Таким образом, автомобиль получился на 105 миллиметров длиннее, на шесть миллиметров уже и на 15 миллиметров ниже модели GLC. Расстояние между осями у двух автомобилей одинаковое. При этом электрокар весит почти на полтонны больше топового 510-сильного GLC 63 S — 2,42 тонны.
Новинка оснащена двумя электромоторами — по одному на передней и задней оси. Их суммарная мощность составляет 408 лошадиных сил (300 киловатт), а максимальный крутящий момент равен 765 Нм. Двигатели питаются от комплекта литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, масса которой составляет 650 килограммов. Он расположен в полу между осями.
С нуля до «сотни» электрокроссовер может ускоряться за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 километрах в час.
Запас хода Mercedes-Benz EQC — около 450 километров (в компании отмечают, что показатели пока «предварительные»). Расход электроэнергии в смешанном цикле составляет 22,2 киловатт-часа на 100 километров пробега. В зависимости от типа и мощности зарядочной станции за 40 минут батареи можно «заправить» на 10-80 процентов.
Кроссовер оснащен системой рекуперации энергии при торможении, эффективность работы которой меняется подрулевыми лепестками. Всего предусмотрено пять режимов — от автоматического до максимально эффективного, в котором даже не требуется нажатие на педаль тормоза (автомобиль сразу же начнет быстро замедляться при отпускании акселератора).
При этом электроника будет подсказывать водителю наиболее эффективный стиль вождения, рассчитанный на данных с навигационной системы (повороты, перекрестки и уклон дороги), считанных знаках ограничения скорости и расстояния до автомобилей на маршруте впереди. Например, на проекционный дисплей будет выведена рекомендация убрать ногу с педали газа, если скоро дорога пойдет под уклон.
Помимо этого, кроссовер получит мультимедийную систему MBUX с функцией голосового управления, электронную приборную панель, функцию удаленного запуска климат-контроля и возможность подзарядки на практически любых станциях вне зависимости от владеющей ими компании. Для этого планируется использовать единый аккаунт системы Mercedes me Charge, с которого и будет производиться оплата.
Кроме того, машина получит доступ на сеть станций быстрой подзарядки IONITY, которую совместно развивают BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi и Porsche. К 2020 году в Европе появятся около 400 станций этой сети. Также для модели подготовлена собственная домашняя стация подзарядки.
Сборка Mercedes-Benz EQC будет развернута на заводе в Бремене, где выпускают С-Class и GLC. В серию новинку запустят в следующем году.
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