Mercedes представил первый электрокроссовер с запасом хода 450 км

Немецкий автопроизводитель полностью рассекретил серийный электрический кроссовер EQC.

В сегменте премиальных электрических SUV пополнение: теперь Jaguar I-Pace придется конкурировать не только с недавно анонсированным Audi e-Tron, но и с новым Mercedes EQC.

О новинке известно, что она построена одной платформе с кроссовером Mercedes GLC и имеет аналогичную колесную базу, равную 2,87 м. При этом электромобиль оказался на 11 см длиннее (4,76 м) и на 2 см ниже (1,62 м), чем GLC.

EQC стал первой моделью нового семейства электромобилей суббренда EQ. Он комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. и системой полного привода. С такой силовой установкой кроссовер набирает первую «сотню» за 5,1 секунды и способен развить максимальную скорость в 180 км/ч. Для сравнения, по динамике новинка уступает Jaguar I-Pace, который разгоняется с места до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Одного заряда батарей EQC хватит на то, чтобы преодолеть расстояние в 450 километров, а на экспресс-зарядку до 80% уходить примерно 40 минут.

Салон электрической машины оснащен двумя 10,2-дюймовыми жидкокристаллическими дисплеями, один из которых представляет собой цифровую приборную панель, а второй отвечает за управление мультимедийной системой. Кроме того, EQC получил стандартную «мерседесовскую» систему выбора режимов езды, которая помимо традиционных Comfort, Eco и Sport имеет режим Max Range. Последний призван снизить потребление электричества и увеличить запас хода.

В продажу Mercedes EQC поступит в середине 2019 года. По предварительным данным, на европейском рынке новинка будет стоить около 70 тыс. евро.