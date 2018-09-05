Mercedes представила нового конкурента Tesla

Москва, 5 сентября — «Вести. Экономика»

Компания Mercedes-Benz в Стокгольме впервые представила образец серийного электрокроссовера EQC, сообщает Bloomberg . Модель построена на новой платформе компании EVA (Electric Vehicle Architecture), используя которую Daimler планирует к 2022 г. запустить не менее 10 электромобилей марок Mercedes-Benz и Smart.

Согласно заявлению представителя компании, в разработку новых моделей электромобилей автогигант планировал вложить €10 млрд, однако реальные расходы превысили ожидаемые.

К 2022 году автоконцерн Daimler, в структуру которого входит Mersedes-Benz, намерен создать 10 моделей электромобилей. Производством батарей для них должны будут заниматься восемь предприятий по всему миру, в развитие которых предполагается инвестировать €1 млрд

В движение кроссовер EQC приводят два асинхронных электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 300 кВт (408 л.с.) и с максимальным крутящим моментом в 765 Н•м (на 65 больше, чем было в концепте). Они ускоряют автомобиль с нуля до сотни за 5,1 с. Максималка ограничена электроникой на уровне 180 км/ч. Также указана максимальная масса буксируемого прицепа: 1800 кг.

Батарея ёмкостью 80 кВт•ч обеспечивает запас хода более чем 450 км по циклу NEDC (этот параметр может быть уточнён ближе к запуску производства). Пополнить заряд на 80% можно при помощи специального зарядного устройства примерно за 40 минут.

EQC 400 4Matic оснастят двумя дисплеями (для мультимедийной системы и приборной панели) диагональю 10,25 дюйма. Автомобиль получит несколько режимов работы, которые определят его автономность и динамику: Comfort, Eco, Max Range и Sport. Кроссовер оснащен и «умной» навигационной системой, которая будет подсказывать не только оптимальный маршрут, но и наиболее экономичный стиль езды.

Производство электрокроссовера, которое планируется развернуть в Бремене, стартует еще нескоро. По предварительным данным, в продаже Mercedes-Benz EQC появится только во второй половине следующего года, причем стоить будет порядка 70 000 евро.

Электрокроссовер EQC должен стать еще одним конкурентом кроссовера Tesla Model X. Ранее производство схожих электрокаров запустили Audi (Audi E-Tron) и Jaguar (Jaguar I-Pace), а в августе 2018 года собственный электромобиль на международном форуме «Армия-2018» представил российский концерн «Калашников»

Сборку первого электрического кроссовера Mercedes-Benz наладит в Бремене, а батареи к нему будут поставляться с завода в Каменце.