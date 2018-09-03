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Новый день, новое видео Mercedes-Benz EQ C
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Новый день, новое видео Mercedes-Benz EQ C 

Allroader.ru + ещё 2 23 часа назад
Фото: Allroader.ru
Уже завтра 4 сентября в Стокгольме (а это, между прочим, столица той самой Швеции, где наслаждение природой чтут настолько, что на законодательном уровне разрешили разбивать палатку где угодно, хоть у соседа во дворе) состоится презентация первого массового «зеленого» автомобиля от Mercedes-Benz, которым станет электрический кроссовер EQ C. В последние дни у нас нет недостатка в официальных промо-материалах о новинке, но маркетологи из Штутгарта разошлись не на шутку, и вот уже обнародовано новое видео.
Сегодня впервые мы видим ничем не прикрытый профиль Mercedes EQ C, а несколькими днями раньше нас познакомили со внутренним убранством, «лицом» и «кормой» модели. Правда, стоит отметить, что даже сам производитель пока не решил как он будет продавать электромобиль, а посему и его цена еще не была озвучена. Не исключено, что EQ C будут отдавать в лизинг или на каких-то других условиях аренды.
https://youtu.be/6Wl8ys7nidk
Если вспомнить концепт-версию EQ C, то она была оснащена аккумуляторной батареей на 70 кВтч, имела заявленный запас хода 500 км, два электромотора с суммарной пиковой мощностью 310 кВт и полный привод.
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