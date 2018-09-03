Ford работает над магнитными опорами для моторов 

Компания Ford работает над принципиально новыми опорами двигателя, в основе которых лежит принцип магнетизма. Таким образом инженеры компании стремятся снизить уровень вибраций мотора.
Устройство инновационных опор во многом будет похоже на магнитореологические амортизаторы, используемые в дорогих автомобилях, вроде Audi A8. С помощью ферромагнитной жидкости водитель может прямо на ходу менять жесткость подвески.
Ford же намерен использовать магнитные подшипники, при этом они не будут терять своих свойств при выключении автомобиля, то есть они по-прежнему будут поддерживать двигатель в «подвешенном» состоянии. Одновременно с ними для подстраховки, разумеется, будут применяться и стандартные резиновые прокладки для смягчения ударов.
Согласно пояснительной записке патента, которую цитирует AutoGuide, система убирает прямую механическую связь между двигателем и кузовом автомобиля. При этом уточняется, что с помощью технологии можно «подвесить» как двигатель, так и трансмиссию и дифференциал.
Несмотря на кажущуюся сложность, устройство таких опор проще и легче, нежели существующие активные опоры. Правда, из-за недостаточной эффективности современных технологий их придется делать весьма громоздкими, так что вероятно, Ford делает ставку на будущее. Читайте статью на QutoЧитайте также:Ford развеял слухи о судьбе популярного седана MondeoНаследником провального VW Phaeton станет конкурент TeslaДорожные знаки будут следить за погодой