Ford работает над магнитными опорами для моторов

Компания Ford работает над принципиально новыми опорами двигателя, в основе которых лежит принцип магнетизма. Таким образом инженеры компании стремятся снизить уровень вибраций мотора.

Устройство инновационных опор во многом будет похоже на магнитореологические амортизаторы, используемые в дорогих автомобилях, вроде Audi A8. С помощью ферромагнитной жидкости водитель может прямо на ходу менять жесткость подвески.

Ford же намерен использовать магнитные подшипники, при этом они не будут терять своих свойств при выключении автомобиля, то есть они по-прежнему будут поддерживать двигатель в «подвешенном» состоянии. Одновременно с ними для подстраховки, разумеется, будут применяться и стандартные резиновые прокладки для смягчения ударов.

Согласно пояснительной записке патента, которую цитирует AutoGuide, система убирает прямую механическую связь между двигателем и кузовом автомобиля. При этом уточняется, что с помощью технологии можно «подвесить» как двигатель, так и трансмиссию и дифференциал.