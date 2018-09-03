Ford рассматривает возможность убрать с производства модель Mondeo

Компания Ford ранее дала понять, что не намерена разрабатывать следующее поколение Fusion для американского рынка. Это заявление вызвало вопросы о судьбе европейского «брата» модели — Mondeo. Судя по последним отчетам, в компании действительно задумались о таком варианте.

Британские издания сообщают, что Ford может убрать с конвейера Mondeo, а также S-Max и Galaxy MPV, чтобы сократить свои расходы на континенте и сфокусироваться на производстве кроссоверов.

Также не исключено, что в рамках сокращения расходов свои рабочие места потеряют около 24 тысяч рабочих в Великобритании, Испании и Германии. Эти меры должны помочь компании сэкономить около 25 миллиардов долларов в следующие 4-5 лет.

Впрочем, все это не касается самых ближайших перспектив Mondeo. До конца года в любом случае будет представлена рестайлинговая версия модели, которая получит новые двигателя, усовершенствованный дизайн, а также, не исключено, новую коробку передач. А вот что будет дальше, вероятно, зависит от уровня продаж модели.