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Mercedes-Benz показал свой первый электромобиль в новых тизерах
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Mercedes-Benz показал свой первый электромобиль в новых тизерах 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Публикация от Mercedes-Benz (@mercedesbenz) 1 Сен 2018 в 1:31 PDT  В конце августа Mercedes-Benz раскрыл дату презентации полностью электрического кроссовера — премьера новинки состоится 4 сентября. Компания уже публиковала видео, посвященные испытания прототипа машины (под камуфляжем), а также тизеры, частично демонстрирующие дизайн электромобиля. Теперь «Мерседес» поделился еще несколькими тизерными роликами, посвященными новинке.
Публикация от Mercedes-Benz (@mercedesbenz) 31 Авг 2018 в 9:00 PDT  Кроссовер, который дебютирует завтра, будет первым электромобилем Mercedes-Benz (а также первой моделью в линейке нового бренда EQ). Машина, по предварительным данным, получит силовую установку мощностью около 400 л.с. с батарейным блоком емкостью 70 киловатт-часов; первую «сотню» кроссовер, как предполагается, сможет развивать менее чем за пять секунд.
Публикация от Mercedes-Benz (@mercedesbenz) 2 Сен 2018 в 12:09 PDT
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