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«Мерседес» презентовал первый электромобиль
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«Мерседес» презентовал свой первый электромобиль 

Популярная механика + ещё 1 27 минут назад
Фото: Популярная механика
Компания Mercedes-Benz официально представила свой первый серийный электромобиль — полностью электрический кроссовер EQC 400.
Как и ожидалось, вчера, 4 сентября, на мероприятии в Стокгольме, Швеция, Mercedes-Benz представила свой первый электромобиль (и первую модель нового бренда EQ) — кроссовер EQC 400 4MATIC.
Представленный электромобиль имеет полный привод и, как сообщается, оборудован двумя асинхронными моторами (по одному на передней и задней осях) с суммарной отдачей 408 лошадиных сил и 765 Нм. До первой "сотни", по словам Mercedes-Benz, электрокроссовер способен разгоняться за 5,1 секунды.
EQC оборудован батарейным блоком емкостью 80 киловатт-часов. Отмечается, что электромобиль поддерживает технологию быстрой зарядки: таким образом с помощью 110-киловаттного источника, как утверждается, машину можно подзарядить с 10 процентов до 80% примерно за 40 минут. Запас хода новинки составляет до 450 километров (отмечается, что этот показатель предварительный).
В салоне EQC бросаются в глаза два 10,25-дюймовых дисплея, находящиеся под единым стеклом: один экран выполняет функцию приборной панели, другой используется новой медиасистемой MBUX с голосовым управлением.
Производство EQC на заводе в Бремене, Германия, будет запущено в 2019 году. Цены на электромобиль Mercedes-Benz пока не сообщает.
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