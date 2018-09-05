«Мерседес» презентовал первый электромобиль

«Мерседес» презентовал свой первый электромобиль

Компания Mercedes-Benz официально представила свой первый серийный электромобиль — полностью электрический кроссовер EQC 400.

Как и ожидалось, вчера, 4 сентября, на мероприятии в Стокгольме, Швеция, Mercedes-Benz представила свой первый электромобиль (и первую модель нового бренда EQ) — кроссовер EQC 400 4MATIC.

Представленный электромобиль имеет полный привод и, как сообщается, оборудован двумя асинхронными моторами (по одному на передней и задней осях) с суммарной отдачей 408 лошадиных сил и 765 Нм. До первой "сотни", по словам Mercedes-Benz, электрокроссовер способен разгоняться за 5,1 секунды.

EQC оборудован батарейным блоком емкостью 80 киловатт-часов. Отмечается, что электромобиль поддерживает технологию быстрой зарядки: таким образом с помощью 110-киловаттного источника, как утверждается, машину можно подзарядить с 10 процентов до 80% примерно за 40 минут. Запас хода новинки составляет до 450 километров (отмечается, что этот показатель предварительный).

В салоне EQC бросаются в глаза два 10,25-дюймовых дисплея, находящиеся под единым стеклом: один экран выполняет функцию приборной панели, другой используется новой медиасистемой MBUX с голосовым управлением.

Производство EQC на заводе в Бремене, Германия, будет запущено в 2019 году. Цены на электромобиль Mercedes-Benz пока не сообщает.