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Honda CR-V вернулась в Японию после двухлетнего перерыва
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Honda CR-V вернулась в Японию после двухлетнего перерыва 

Motor.ru 57 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda вернула на японский рынок кроссовер CR-V, продажи которого завершились в 2016 году. Модель пятого поколения, которая внешне практически не отличается от машин для европейского и российского рынков, предложена с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой.
В состав гибридной силовой установки Honda CR-V входит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 145 лошадиных сил, работающий по циклу Аткинсона, два электромотора (один из них выступает в роли генератора) и одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом.
Кроссовер может передвигаться в одном из трех режимов: только на электротяге, используя ДВС и в комбинированном варианте. В последнем случае бензиновый мотор сможет выступать в роли генератора, подзаряжая батареи. Паспортный расход топлива бензин-электричеcкого CR-V составляет 3,9 литра на 100 километров пути.
Начальная цена полноприводной гибридной модификации Honda CR-V в Японии составляет 4 000 320 иен (около 2,45 миллиона рублей по текущему курсу). Старт продаж запланирован на ноябрь текущего года.
На российском рынке Honda CR-V пятого поколения предлагается с атмосферными моторами объемом 2,0 и 2,4 литра. Коробка — безальтернативный вариатор. Цена кроссовера составляет минимум 1 959 900 рублей.
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