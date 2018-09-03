Volkswagen готовится к премьере внедорожника T-Cross

Немецкий производитель хочет напомнить, что до официального дебюта нового полноприводного внедорожника T-Cross 2019 модельного года осталось меньше месяца.

В преддверии премьеры Volkswagen выпускает несколько тизеров, в том числе фотографии и короткий видеоролик. Согласно заявлениям, когда автомобиль поступит в продажу весной 2019 года, T-Cross будет предлагаться с FWD и лозунгом «Я больше», который дополняется четырьмя выражениями «Я практичен», «Я классный», «Я интуитивно понятен» и «Я в безопасности».

Последнее видео фокусируется на части «Я классный», и позволяет познакомить потребителя с тем, как дизайнеры «обследовали мир» для развития городского внедорожника. Конечно, ролик не раскрывает многого, однако сопровождается несколькими эскизами, раскрывающими дизайн автомобиля, особенно в передней части, где преобладает широкая решетка радиатора, идеально сочетающаяся с фарами. Бампер также включает вторую решетку с хромированной отделкой, к которой присоединяются светодиодные противотуманные фары с аналогичным контуром.

Сзади располагаются фары, соединенные воедино полосой, алюминиевые акценты и диффузор. Внутри Volkswagen T-Cross демонстрирует приятную атмосферу с двухцветной отделкой и массивный центральный сенсорный дисплей, что сливается с цифровой приборной панелью.