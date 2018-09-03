В столице вновь зафиксирован рост цен на топливо

Бензин марки Аи-95 на московских АЗС за отчётную неделю снова вырос в цене. Об этом сообщает агентство RNS.

По состоянию на третье сентября бензин марки Аи-95 на столичных АЗС в среднем предлагается по цене 45,67 руб. за литр. Такие данные приводит Московская топливная ассоциация. Средневзвешенный рост стоимости 95-го бензина за неделю составил 1 копейку.

На такую же величину (+ 1 копейка) увеличился в цене и бензин марки Аи-92. Приобрести в Москве литр такого горючего сейчас можно в среднем за 42,02 рубля. Дизельное топливо также поднялось в цене ровно на 1 копейку, до 44,24 руб. за литр.

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