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В столице вновь зафиксирован рост цен на топливо
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В столице вновь зафиксирован рост цен на топливо 

Quto.ru 31 минуту назад
Фото: Quto.ru
Бензин марки Аи-95 на московских АЗС за отчётную неделю снова вырос в цене. Об этом сообщает агентство RNS.
По состоянию на третье сентября бензин марки Аи-95 на столичных АЗС в среднем предлагается по цене 45,67 руб. за литр. Такие данные приводит Московская топливная ассоциация. Средневзвешенный рост стоимости 95-го бензина за неделю составил 1 копейку.
На такую же величину (+ 1 копейка) увеличился в цене и бензин марки Аи-92. Приобрести в Москве литр такого горючего сейчас можно в среднем за 42,02 рубля. Дизельное топливо также поднялось в цене ровно на 1 копейку, до 44,24 руб. за литр.
Наиболее заметное подорожание топлива отмечено в сети АЗС Shell: бензин марки Аи-95 стал дороже на 4 копейки (45,80 руб. за литр). Ценники в сетях ТНК, «РН-Москва», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» коррекции не подверглись.
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