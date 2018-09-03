Новые фото Land Cruiser 200 и Lexus LX 2019 года (рестайлинг)

Около месяца назад мы уже публиковали изображения обновленных для 2019 модельного года внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX, сегодня же в Сеть попали шпионские фото новинок прямо с парковки какого-то ближневосточного дилера Toyota.

Новые фотографии позволяют довольно детально разглядеть японские рамные внедорожники. Так, Land Cruiser 200 обзавелся более агрессивным передком с массивным спойлером и решеткой радиатора, на которой меньше горизонтальных планок. Задняя часть LC 200 практически не изменилась за исключением диффузора.

Еще более роскошный собрат первой модели, Lexus LX 570 в версии Black Edition S, получил новую тонированную оптику и задние фонари, освеженный рисунок колесных дисков, окантовку решетки радиатора в черном хроме и ряд других черных акцентов в экстерьере.

В целом, версия Black Edition S является флагманской и начинена по полной — тут есть кожаный салон с декоративной прострочкой и развлекательная система для пассажиров заднего ряда. Если в отношении обновленного LC 200 2019 пока не ясно появится ли он за пределами Ближневосточного региона, то новый LX 570 точно придет в Россию.