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Рассекречена внешность Toyota Land Cruiser 2019
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Рассекречена внешность Toyota Land Cruiser 2019 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
В интернет-сети появились свежие снимки Toyota Land Cruiser после рестайлинга. Интернет-пользователь под ником hamad1two3 выложил серию шпионских фото новой версии внедорожника.
В компании неоднократно отмечали, что Toyota ведет разработку решительно новых моделей в сегменте SUV. А то, что мы видим на фотографиях — это Land Cruiser 2019 модельного года.
Из внешних признаков обновления вероятно следует отметить передний бампер со спойлером и воздухозаборником, радиаторную решетку, а также немного видоизмененный задний бампер.
Пока что известно, что обсуждаемая модель нацелена преимущественно на рынки Ближнего Востока. Однако есть вероятность, что автопроизводитель предложит новый Land Cruiser 2019 и на других авторынках.
Также на шпионских снимках красуется Lexus LX 570 Black Edition S. Это специальная модификация, в оформлении которой присутствуют матовые хромированные элементы.
Кроме того, у машины затемненная головная оптика.
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