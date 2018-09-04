Рассекречена внешность Toyota Land Cruiser 2019

В интернет-сети появились свежие снимки Toyota Land Cruiser после рестайлинга. Интернет-пользователь под ником hamad1two3 выложил серию шпионских фото новой версии внедорожника.

В компании неоднократно отмечали, что Toyota ведет разработку решительно новых моделей в сегменте SUV. А то, что мы видим на фотографиях — это Land Cruiser 2019 модельного года.

Из внешних признаков обновления вероятно следует отметить передний бампер со спойлером и воздухозаборником, радиаторную решетку, а также немного видоизмененный задний бампер.

Пока что известно, что обсуждаемая модель нацелена преимущественно на рынки Ближнего Востока. Однако есть вероятность, что автопроизводитель предложит новый Land Cruiser 2019 и на других авторынках.

Также на шпионских снимках красуется Lexus LX 570 Black Edition S. Это специальная модификация, в оформлении которой присутствуют матовые хромированные элементы.

Кроме того, у машины затемненная головная оптика.