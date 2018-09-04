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Кроссовер BMW Vision iNext презентуют в самолете
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Кроссовер BMW Vision iNext презентуют в самолете 

Car.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: Car.ru
BМW опубликовали тизер новой модели iNеxst, наблюдатели отметили, что в видео просматривается строчка на английском языке "BMW Vision iNext", которая говорит о том, что в скором времени состоится дебют нового автомобиля.
Йозеф Кабан и Домагой Дукеч — это дизайнеры автоконцерна BMW, которые тщательно прорабатывали внешний вид автомобиля. На первый взгляд кажется, что iNext — это некий гибрид седана и паркетника. Последняя, пятая дверь заменена на багажник.
Компания решила представить автомобиль так, как этого ранее никто не делал, премьера состоится в воздухе. Маршрут назначен, начнёт свой пусть новинка во Франкфурте, дальше самолет полетит в Мюнхен, оттуда в Нью-Йорк, далее Сан-Франциско, Пекин и вернётся обрfтно. Приглашено около трёхсот журналистов, которые смогут запечатлеть автомобиль на земле, после чего нова автомобиль поднимется в воздух.
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