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Ford может сократить десятки тысяч работников в Европе
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Ford может сократить десятки тысяч работников в Европе 

Car.ru + ещё 2 17 минут назад
Фото: Car.ru
Компания Ford хочет сократить несколько тысяч своих сотрудников и прекратить выпуск несколько моделей, включая популярную Mondeo.
Так американский производитель хочет оживить европейские продажи.
Речь идёт о 24 тыс. работников, что в процентном соотношении равно 12% от всего персонала Ford на планете. Из-за плохих результатов продаж в Европе компания в последние годы серьёзно отстаёт от конкурентов — GМ и Fiat Chrysler Automobiles.
Руководство уже заявило, что полная реструктуризация в Старом Свете обойдется им примерно в 11 млрд долл. Не очень удачное дело в Европе связывают с падением спроса на машины с дизелем и ограниченной линейкой.
II квартал принёс компании Ford из-за плохих европейских продаж убытков на 73 млн долл. А в Англии и вообще предстоит столкнуться с выходом Великобритании из Евросоюза и импорт запчастей и автомобилей может попасть под пошлины.
Сокращаться рабочие будут в той же Великобритании, Испании, Германии, где концерн делает модели Focus, Ford Galaxy, Mondeo и Fiesta. Есть информация, что компания избавляется от них, чтобы освободить местечко для выпуска экономически выгодных кроссоверов.
Также будут сокращаться официальные дилеры.
По прогнозам, в автокомпании Ford в течение ближайшие двух месяцев в прибыли не ожидается.
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