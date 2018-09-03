Ещё
BMW заплатит 10 млн евро по итогам «дизельгейта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW заплатит 10 млн евро по итогам «дизельгейта» 

Инфо 24 6 часов назад
Фото: Инфо 24
Компании BMW присудили выплатить 10 млн евро за то, что устанавливала на автомобили устройства для сокрытия реального объема выбросов. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на прокуратуру. Exklusiv: BMW soll zehn Millionen Euro Bußgeld zahlen: Der Autohersteller hat nach vorläufigen Erkenntnissen bei der Abgasreinigung nicht betrogen, sondern nur geschlampt. Mit der Zahlung wäre die Sache erledigt — doch ob BMW zahlt, ist offen https://t.co/UcdhMYvEwu
— Süddeutsche Zeitung (@SZ) September 3, 2018 В феврале автоконцерн сам сообщил властям о наличии 7,6 тысяч автомобилей, на которых установлены подобные устройства.
Ранее Volkswagen заплатил в рамках «дизельгейта» 25 млрд евро. Daimler после окончания расследования, по оценкам экспертов, также ждут многомиллиардные штрафы. Однако BMW грозит штраф лишь в 10 млн евро, потому что, по мнению прокуратуры, компания устанавливала эти устройства не специально, а по недосмотру. В 2015 году выяснилось, что в дизельные автомобили концерна Volkswagen устанавливали программное обеспечение (ПО), которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
С 2015 года в Европе действуют нормы Евро-6. Согласно этим требованиям, для дизельных двигателей устанавливаются допустимые выбросы вредных веществ. Автомобили группы компаний Volkswagen с дизельными двигателями TDI превышали эти показатели.
Сообщалось о более чем 11 млн таких машин по всему миру. Компания признала факт занижения уровня выбросов при продажах автомобилей в США и Европе.
Суд США обязал Volkswagen выкупить или отремонтировать проданные в стране автомобили с неправильно работающим ПО. В противном случае на компанию будут наложены штрафы, в общей сложности более $18 млрд К апрелю 2017 года компания уже выкупила или отремонтировала 50% машин.
В декабре 2017 года бывший топ-менеджер концерна Volkswagen в США Оливер Шмидт был приговорен к семи годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре с целью ввести в заблуждение регулирующие органы США.
В мае 2018 года федеральный окружной суд штата Мичиган (США) также придъявил обвинения в мошенничестве и сговоре бывшему директору Volkswagen Мартину Винтеркорну.
В начале июня 2018 года Федеральное управление автотранспорта Германии обязало компанию Audi отозвать в стране более 33 тысяч автомобилей модели А6 и А7 из-за обнаружения в них ПО, манипулирующего показателями вредных выбросов.
«Дизельгейт» также затронул BMW и Mercedes, которые также вынуждены были отозвать свои автомобили с дизельными двигателями.
Инфо 24: последние новости
В деле о выхлопах машин Volkswagen появилась скандальная подробность Сотрудники LEGO собрали Bugatti Chiron в масштабе 1:1 из деталей конструктора Автобус с туристами из РФ попал в аварию по пути в аэропорт Антальи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Перерезал ее пополам»: такого жуткого ДТП давно не было80
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн33
Водители готовятся к худшему96
Как изменится жизнь водителей в сентябре
В России началось производство кемперов1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение