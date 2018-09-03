BMW заплатит 10 млн евро по итогам «дизельгейта» 

Компании BMW присудили выплатить 10 млн евро за то, что устанавливала на автомобили устройства для сокрытия реального объема выбросов. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на прокуратуру. Exklusiv: BMW soll zehn Millionen Euro Bußgeld zahlen: Der Autohersteller hat nach vorläufigen Erkenntnissen bei der Abgasreinigung nicht betrogen, sondern nur geschlampt. Mit der Zahlung wäre die Sache erledigt — doch ob BMW zahlt, ist offen https://t.co/UcdhMYvEwu
— Süddeutsche Zeitung (@SZ) September 3, 2018 В феврале автоконцерн сам сообщил властям о наличии 7,6 тысяч автомобилей, на которых установлены подобные устройства.
Ранее Volkswagen заплатил в рамках «дизельгейта» 25 млрд евро. Daimler после окончания расследования, по оценкам экспертов, также ждут многомиллиардные штрафы. Однако BMW грозит штраф лишь в 10 млн евро, потому что, по мнению прокуратуры, компания устанавливала эти устройства не специально, а по недосмотру. В 2015 году выяснилось, что в дизельные автомобили концерна Volkswagen устанавливали программное обеспечение (ПО), которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
С 2015 года в Европе действуют нормы Евро-6. Согласно этим требованиям, для дизельных двигателей устанавливаются допустимые выбросы вредных веществ. Автомобили группы компаний Volkswagen с дизельными двигателями TDI превышали эти показатели.
Сообщалось о более чем 11 млн таких машин по всему миру. Компания признала факт занижения уровня выбросов при продажах автомобилей в США и Европе.
Суд США обязал Volkswagen выкупить или отремонтировать проданные в стране автомобили с неправильно работающим ПО. В противном случае на компанию будут наложены штрафы, в общей сложности более $18 млрд К апрелю 2017 года компания уже выкупила или отремонтировала 50% машин.
В декабре 2017 года бывший топ-менеджер концерна Volkswagen в США Оливер Шмидт был приговорен к семи годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре с целью ввести в заблуждение регулирующие органы США.
В мае 2018 года федеральный окружной суд штата Мичиган (США) также придъявил обвинения в мошенничестве и сговоре бывшему директору Volkswagen Мартину Винтеркорну.
В начале июня 2018 года Федеральное управление автотранспорта Германии обязало компанию Audi отозвать в стране более 33 тысяч автомобилей модели А6 и А7 из-за обнаружения в них ПО, манипулирующего показателями вредных выбросов.
«Дизельгейт» также затронул BMW и Mercedes, которые также вынуждены были отозвать свои автомобили с дизельными двигателями.