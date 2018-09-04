Observador (Португалия): Хотите дешевый роллс-ройс? Покупайте российский

Новый президентский седан на службе у Владимира Путина был впервые представлен широкой публике в мае, по сути это не более чем копия модели Rolls-Royce Phantom. На днях в рамках Московского автосалона прошла презентация его гражданской версии.

Хотя русские и не постеснялись скопировать Rolls-Royce Phantom, они все-таки не стали заходить настолько далеко, чтобы фальсифицировать марку, поэтому российский роллс выходит под брендом «Аурус». Последний был разработан не каким-то известным производителем, а специалистами российского научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Роллс-ройс «Аурус», носящий имя «Сенат», выпускается в двух вариантах, которые отличаются длиной колесной базы — 3,3 или 4,3 метра — в результате автомобиль может достигать 5,63 метра или же целых 6,63 метра в длину. По сравнению с «Аурус» Rolls-Royce Phantom имеет колесную базу длиной 3,55 метра и общую длину 5,76 метра, в более удлиненной версии расстояние между осями составляет 3,77 метра, а общая длина автомобиля — 5,98 метра.

Между тем в транспортном средстве такого типа важны не столько размеры, сколько удобства салона, соответствующие ожиданиям пассажиров, привыкших ко всему лучшему. Откидные задние сиденья, выдвижные столы, холодильник и хрустальные бокалы, очевидным образом, входят в соответствующий набор услуг.