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Российские военные пересядут на Lada Vesta Cross
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Российские военные пересядут на Lada Vesta Cross 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют для патрульной службы и сопровождения воинских колонн.
По мнению экспертов, на отечественных автомобилях будет проще ездить по проселочным дорогам, чем на используемых в настоящее время седанах Ford Focus.
«АвтоВАЗ» по традиции не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения», — сказал руководитель пресс-службы автоконцерна Сергей Ильинский.
По данным газеты, военная Ladaбудет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Кроме того, машина имеет достаточно хорошие скоростные характеристики.
Классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как «Буханка», до сих пор широко распространены в армии.
Ранее News.ru писал о том, что автоэксперты представили рейтинг самых востребованных среди россиян марок легковых автомобилей. Лидером стала отечественная Lada, автомобили которой составили более 32% (13,88 млн единиц) от общего числа авто в России.
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