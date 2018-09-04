Российские военные пересядут на Lada Vesta Cross

Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют для патрульной службы и сопровождения воинских колонн.

По мнению экспертов, на отечественных автомобилях будет проще ездить по проселочным дорогам, чем на используемых в настоящее время седанах Ford Focus

«АвтоВАЗ» по традиции не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения», — сказал руководитель пресс-службы автоконцерна Сергей Ильинский.

По данным газеты, военная Ladaбудет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Кроме того, машина имеет достаточно хорошие скоростные характеристики.

Классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как «Буханка», до сих пор широко распространены в армии.

Ранее News.ru писал о том, что автоэксперты представили рейтинг самых востребованных среди россиян марок легковых автомобилей. Лидером стала отечественная Lada, автомобили которой составили более 32% (13,88 млн единиц) от общего числа авто в России.