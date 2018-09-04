Бывший дизайнер Мазды создал свой суперкар Salaff C2 

Хозяин собственной автомобильной фирмы Карлос Салафф, вдохновленный гоночными автомобилями прошлого века, создал суперкар Salaff C2, который ранее являлся дизайнеров Мазда.
Новая модель была представлена публике на выставке элегантных автомобилей в Пеббл-Бич. Она станет первой машиной выпущенной Карлосом. Внешний дизайн кузова создан практически с нуля. Создатель новой модели черпал идеи оформления кузовной части у таких известных автомобилей как: Ferrari 330, Porsche 917, Peugeot 905. Первый автомобиль фирмы Salaff планируется продаваться маленькими партиями. Машина может быть укомплектована дополнительными устройствами. Сборка заказного авто согласуется с заказчиком. Любителям гоночных авто с автоматической коробкой производитель рекомендует стандартный в недалеком прошлом открытый ручной переключатель передач. Вся внутренняя конструкция основана на базе широко известного Lamborghini Gallardo с мощным мотором V10 в 550 л. с