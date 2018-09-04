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Бывший дизайнер Мазды создал свой суперкар Salaff C2
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Бывший дизайнер Мазды создал свой суперкар Salaff C2 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Хозяин собственной автомобильной фирмы Карлос Салафф, вдохновленный гоночными автомобилями прошлого века, создал суперкар Salaff C2, который ранее являлся дизайнеров Мазда.
Новая модель была представлена публике на выставке элегантных автомобилей в Пеббл-Бич. Она станет первой машиной выпущенной Карлосом. Внешний дизайн кузова создан практически с нуля. Создатель новой модели черпал идеи оформления кузовной части у таких известных автомобилей как: Ferrari 330, Porsche 917, Peugeot 905. Первый автомобиль фирмы Salaff планируется продаваться маленькими партиями. Машина может быть укомплектована дополнительными устройствами. Сборка заказного авто согласуется с заказчиком. Любителям гоночных авто с автоматической коробкой производитель рекомендует стандартный в недалеком прошлом открытый ручной переключатель передач. Вся внутренняя конструкция основана на базе широко известного Lamborghini Gallardo с мощным мотором V10 в 550 л. с
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