Новая версия Jaguar XE была замечена на дорогах 

Компания-производитель автомобилей Jaguar начала дорожное тестирование обновленного XE.
Замаскированный экземпляр новой модели был зафиксирован шпионскими фотокамерами в штате Невада. В продажу, новая вервия авто должна поступить не раньше второй полвины 2019 года. По сведениям авторитетного издания, опубликовавшего снимки замаскированного экземпляра XE, презентация новой модели состоится на международном женевском автосалоне весной следующего года. Данное авто, будет конкурировать с Ауди «А4», Альфа Ромео «Giulia» и обновленным БМВ третьей серии. От XE, выпускающегося в данный момент, новинку будет отличать, главным образом дизайн. Он заимствован от первого кроссовера марки, оборудованного электродвигателем. Некоторые изменения будут внесены и в интерьер авто. Кроме материалов отделки, новая версия седана обзаведется информационно-развлекательной системой, системами управления.