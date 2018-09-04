Опубликованы фотографии суперкара-внедорожника Rezvani Tank 

Компания Rezvani, известная своими эпатажными проектами монструозных мачо-автомобилей, показала свой новый внедорожник и поделилась некоторыми техническими характеристиками.
Производиться это чудовище будет на платформе Jeep Wrangler Unlimited, и это хорошо — жесткие мосты и подконтрольный водителю полный привод прекрасно подходят для езды по дикой местности. Вместо установленного на Wrangler двигателя V6 будет мощный V8, на целых 500 лошадей. Задние двери контролируются системой электроники, которая будет открывать их против хода. Более того, в салоне будут располагаться система ночного видения и камера с тепловизором. К услугам особо искушенных водителей Tank можно будет превратить в настоящий танк — конструкция внедорожника приспособлена для установки пуленепробиваемых панелей и системы защиты от баллистических снарядов. Будущим покупателям можно будет выбрать из двух комплектаций для езды по дикому бездорожью, а базовая комплектация будет стоить 178 тысяч долларов без учета пуленепробиваемых панелей.