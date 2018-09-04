Новая система экологической сертификации нарушила планы Volkswagen

Система сертификации WLTP, призванная проверять экологический ущерб, наносимый автомобилями, пока что не пропустила 7 из 14 новых моделей марки Volkswagen , которые продаются в Европе.

Автомобили придется задержать как минимум на 6 месяцев, чтобы сверить соответствие стандартам, которые новая система сертификации выдвигает машинам. Лидер отдела продаж Volkswagen по Европе объяснил, что новые лабораторные тесты занимают почти в три раза больше времени и настолько же больше усилий. Более того, самая популярная у потребителей модель — Volkswagen Golf , пока что не прошла сертификацию, что, по словам официальных дилеров, является совершенно катастрофической ситуацией.

Ранее, до введения WLTP, доставка занимала 6-10 недель от завода и до клиента. Сейчас эти сроки растянулись на 15 недель. Томас Зан, глава отдела продаж немецкой компании, обещает, что к концу сентября с сертификацией разберутся, и что компания на данный момент работает на всю мощность, даже арендует специальные места для уже выпущенных автомобилей по всей стране за свой счет.