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Компания Toyota собирается выпустить на рынок электромобиль с мгновенной зарядкой
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Компания Toyota собирается выпустить на рынок электромобиль с мгновенной зарядкой 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Выпуск автомобиля анонсирован на 2022 год, ожидается, что преимуществом нового автотранспортного средства будет возможность быстрой зарядки.
На данный момент в электрокарах используются литий-ионные аккумуляторы, которые планируют заменить на твердотельные. Твердотельные батареи позволят заряжать автомобиль в течение небольшого промежутка времени. Информация о новом автомобиле держится в строжайшей тайне. Согласно недавним сведениям, автомобиль будет выполнен на новой платформе. С 2020 года планируется использование твердотельных батарей в электрокарах. В течение 3-х лет компания собирается создать линейку автомобилей. Автомобиль-первооткрыватель появится перед началом проведения Олимпийских игр в Токио. Предполагается, что концерн Toyota перестанет выпускать автомобили с дизельными и бензиновыми моторами к 2050 году
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