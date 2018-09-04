Компания Toyota собирается выпустить на рынок электромобиль с мгновенной зарядкой 

Выпуск автомобиля анонсирован на 2022 год, ожидается, что преимуществом нового автотранспортного средства будет возможность быстрой зарядки.
На данный момент в электрокарах используются литий-ионные аккумуляторы, которые планируют заменить на твердотельные. Твердотельные батареи позволят заряжать автомобиль в течение небольшого промежутка времени. Информация о новом автомобиле держится в строжайшей тайне. Согласно недавним сведениям, автомобиль будет выполнен на новой платформе. С 2020 года планируется использование твердотельных батарей в электрокарах. В течение 3-х лет компания собирается создать линейку автомобилей. Автомобиль-первооткрыватель появится перед началом проведения Олимпийских игр в Токио. Предполагается, что концерн Toyota перестанет выпускать автомобили с дизельными и бензиновыми моторами к 2050 году