MAHINDRA MARAZZO ГОТОВИТСЯ К ДЕБЮТУ В ИНДИИ

Уже в конце первого осеннего месяца рынок Индии пополнится новой моделью Mаhindrа Mаrаzzo.

На других рынках автомобиль будет фигурировать постепенно, но уже после 2019 года. Внутри рынка Индии модель может составить конкуренцию только Maruti Suzuki Еrtiga. Marаzzo достаточно вместительный автомобиль, рассчитанный на 7-8 человек.

Из оснащения можно выделить передний привод и 1,5 литровый дизельный мотор, мощностью в 121 «лошадиную силу», который работает в дуэте с шести скоростной механической коробкой передач.

Автомобиль можно считать достаточно комфортным и вместительным для семейных поездок, производитель немного увеличил габариты авто.

Базовая комплектация обойдётся желающим в 14 тысяч американской валюты, за эти деньги автовладелец приобретает автомобиль с хорошей системой кондиционирования, мультимедийную систему, и две подушки безопасности. Авто имеет бесключевой доступ в ато и легко сплавленные колесные диски.