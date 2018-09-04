Китай повысил цены на бензин и дизельное топливо

Пекин, 4 сентября / Синьхуа / — Государственный комитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР в понедельник объявил о решении повысить цены на бензин и дизельное топливо на 180 и 170 юаней за тонну соответственно. Новые тарифы вступили в силу с 24:00 3 сентября.

Таким образом, розничная стоимость одного литра бензина и дизельного топлива повысилась примерно на 0,1 юаня.

Госкомитет потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний — PetroChina, Sinopec и CNOOC — надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов и гарантировать стабильность рыночных поставок. -0-