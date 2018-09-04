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Китай повысил цены на бензин и дизельное топливо
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Китай повысил цены на бензин и дизельное топливо 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ — Государственный комитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР в понедельник объявил о решении повысить цены на бензин и дизельное топливо на 180 и 170 юаней за тонну соответственно. Новые тарифы вступили в силу с 24:00 3 сентября.
Таким образом, розничная стоимость одного литра бензина и дизельного топлива повысилась примерно на 0,1 юаня.
Госкомитет потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний — PetroChina, Sinopec и CNOOC — надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов и гарантировать стабильность рыночных поставок. -0-
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