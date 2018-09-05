В России стартовала сборка обновленного Mitsubishi Outlander

Производство кроссовера налажено на заводе в Калужской области.

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi , первая партия автомобилей российской сборки поступит в автосалоны уже в этом месяце. Новинку предложат с бензиновыми двигателями объемом 2 л (146 л.с) и 2,4 л (167 л.с), которые соответствуют стандарту Евро-5 и сочетаются с вариатором INVECS-III.

Outlander остается самой популярной моделью бренда на российском рынке. По данным компании, в августе в стране было продано 3,4 тыс. автомобилей бренда, 1,9 тыс. из которых — это «Аутлендеры». Цены на модель будут официально объявлены 12 сентября.

Как сообщал «Авторамблер», рестайлинговый Outlander можно отличить по чуть измененной решетке радиатора и обновленному переднему бамперу. Кроме того, была модернизирована передняя оптика. Модель уже продается на украинском рынке, где стоит от 600 тыс. гривен (1,4 млн рублей). Для сравнения, текущая версия кроссовера в России оценивается в 1,32 млн рублей.