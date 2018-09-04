Ещё
В Сеть попали фото пикапа Mitsubishi L200 в камуфляже
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сеть попали фото пикапа Mitsubishi L200 в камуфляже 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Mitsubishi не продавала пикап в Соединенных Штатах более 20 лет, но другие рынки по всему миру хорошо знакомы с почтенным L200 компании AKA Triton. Нынешняя модель пятого поколения вышла на сцену в 2015 году и должна быть обновлена в середине цикла, а фотографы-шпионы поймали пару прототипов в объектив камеры.
Компактные пикапы уже не имеют громоздкого камуфляжа, но все еще «завернуты». Чтобы не раскрывать изменения в линии кузова.
Тем не менее, скрыть фейслифтинг полностью не удалось: Mitsubishi L200 получит полностью новое «лицо», разбитое фарами и ходовыми огнями, создающими тонкие световые полосы вверху.
Новая решетка радиатора теперь стала уже, чтобы соответствовать оптике, а нижний воздухозаборник поднялся вверх, создавая вторую решетку между новым световым кластером.
Изменения в профиле не так заметны, но предполагается, что кузов также получит обновления в передней части.
Здоровая лента Mitsubishi с перевернутым стеклом на задних дверях знакома, но под камуфляжной пленкой могут быть новые задние фонари. Задний бампер также кажется меньшим.
Сложно сказать, почему колеса также скрыты под маскировкой, ведь дизайн с шестью спицами никоим образом не кажется революционным, но, возможно, «катки» получили особый цвет.
О технических изменениях пикапа Mitsubishi L200 пока информации нет, но предполагаются, что они появятся и в трансмиссии и в салоне, а также не исключены небольшие преобразования в силовом агрегате.
Дебют обновленного Mitsubishi L200 возможен к началу 2019 года.
Car.ru: последние новости
Tesla в сентябре представит новый электрокар Начато серийное производство Audi e-tron. Премьера - позже Новый Nissan Patrol 2019. Дорого и богато
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Перерезал ее пополам»: такого жуткого ДТП давно не было84
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Названы сроки появления самой экономичной Lada Largus1
Водители готовятся к худшему96
В России началось производство кемперов1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение