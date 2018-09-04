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Во Владивостоке начали дорожать японские автомобили
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Во Владивостоке начали дорожать японские автомобили 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Во Владивостоке на местном рынке наблюдается сезонное падение активности автолюбителей.
А значит и цена машин поднимается.
По статистике, в августе на местном авторынке каких-либо больших изменений не происходило.
С середины августа примерно месяц спрос на машины будет падать. Это объясняется концом сезона отпусков и началом учебного года. В этот период людям не до покупки автомобиля.
У многих продавцов упали продажи, если даже сравнивать с первыми месяцами лета.
На первый взгляд сократилось и количество машин на рынке, хотя выбор по-прежнему большой. Даже на глаз видно, что чисто электроавтомобилей и гибридов разных марок стало больше, говорят местные аналитики.
Продавцы рассказывают, что из-за большого спроса на закупке машин в прошлые месяцы в Японии выросли и цены.
Приморский край сейчас остаётся на втором месте в стране по числу проданных электрических авто.
А в декабре прошлого года Приморье было признано регионом с наиболее дорогими автомобилями в России. Тогда было отмечено, что жители Дальнего Востока предпочитают японцев — Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser.
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