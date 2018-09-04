Во Владивостоке начали дорожать японские автомобили

Во Владивостоке на местном рынке наблюдается сезонное падение активности автолюбителей.

А значит и цена машин поднимается.

По статистике, в августе на местном авторынке каких-либо больших изменений не происходило.

С середины августа примерно месяц спрос на машины будет падать. Это объясняется концом сезона отпусков и началом учебного года. В этот период людям не до покупки автомобиля.

У многих продавцов упали продажи, если даже сравнивать с первыми месяцами лета.

На первый взгляд сократилось и количество машин на рынке, хотя выбор по-прежнему большой. Даже на глаз видно, что чисто электроавтомобилей и гибридов разных марок стало больше, говорят местные аналитики.

Продавцы рассказывают, что из-за большого спроса на закупке машин в прошлые месяцы в Японии выросли и цены.

Приморский край сейчас остаётся на втором месте в стране по числу проданных электрических авто.