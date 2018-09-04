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Хэтчбек Skoda Rapid сфотографировали без камуфляжа
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Хэтчбек Skoda Rapid сфотографировали без камуфляжа 

Авторамблер + ещё 5 19 минут назад
Фото: Авторамблер
Шпионские снимки модели нового поколения оказались в распоряжении чешских журналистов.
Судя по фотографиям, опубликованным на портале Auto-Mania, пятидверка получит дизайн в стиле пока еще не представленного шоу-кара Skoda Vision RS. Тизеры концепта, который покажут на Парижском автосалоне, ранее публиковал "Авторамблер". В частности, хэтчбек унаследует «треугольную» переднюю оптику, интегрированную в фальшрадиаторную решетку. По информации СМИ, новый «Рапид» «переедет» на модульную платформу MQB и увеличится в габаритах. Ожидается, что по размерам он будет сравним с Volkswagen Golf и другими хэтчбеками класса C.
По предварительным данным, моторная гамма включает TSI объемом 1 литр и 1,5 литра, а также дизельный TDI объемом 1,6 литра, отдача которых пока неизвестна.
"Рапид" в кузове хэтчбек продается на европейских рынках с турбодизелями объемом 1,4 литра (90 л.с.) и 1,6 литра (116 л.с.), а также с бензиновыми двигателями 1.0 TSI (95 л.с., 110 л.с.) и 1.4 TSI (125 л.с.).
В России модель с таким типом кузова не представлена и вряд ли появится.
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