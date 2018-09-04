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Опубликованы первые фото нового поколения Skoda Rapid в кузове хэтчбек
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Опубликованы первые фото нового поколения Skoda Rapid в кузове хэтчбек 

Daily-Motor + ещё 1 38 минут назад
Фото: Daily-Motor
Чешские автомобильные СМИ опубликовали первые шпионские фото новой модели компании Skoda, которая должна выйти в продажу в Европе уже в 2019 году.
По предварительным данным, на выложенных в Сеть снимках представлена новая генерация модели Rapid, причем в кузове хэтчбек, хотя рассмотреть корму на фотографиях практически невозможно.
В «Старом Свете» нынешняя генерация хэтчбека Skoda Rapid имеет дополнительную приставку в названии — Spaceback. В России такой автомобиль не продается.
Судя по опубликованным фото, дизайн автомобиля выполнен в стиле концепт-кара Skoda Vision RS, презентация которого состоится в следующем месяце на автосалоне в Париже, хотя первые эскизы 5-дверки «Шкода» показал еще на прошлой неделе, отметив, что прототип является прообразом будущего автомобиля компакт-класса. Скорее всего, чехи имели ввиду новый «Рапид».
Новая генерация хэтчбека Rapid разработана на архитектуре MQB, что позволило сделать новинку габаритнее и ниже предшественника. Других подробностей относительно этой модели пока нет.
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