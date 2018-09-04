Опубликованы первые фото нового поколения Skoda Rapid в кузове хэтчбек

Чешские автомобильные СМИ опубликовали первые шпионские фото новой модели компании Skoda , которая должна выйти в продажу в Европе уже в 2019 году.

По предварительным данным, на выложенных в Сеть снимках представлена новая генерация модели Rapid, причем в кузове хэтчбек, хотя рассмотреть корму на фотографиях практически невозможно.

В «Старом Свете» нынешняя генерация хэтчбека Skoda Rapid имеет дополнительную приставку в названии — Spaceback. В России такой автомобиль не продается.

Судя по опубликованным фото, дизайн автомобиля выполнен в стиле концепт-кара Skoda Vision RS, презентация которого состоится в следующем месяце на автосалоне в Париже, хотя первые эскизы 5-дверки «Шкода» показал еще на прошлой неделе, отметив, что прототип является прообразом будущего автомобиля компакт-класса. Скорее всего, чехи имели ввиду новый «Рапид».

Новая генерация хэтчбека Rapid разработана на архитектуре MQB, что позволило сделать новинку габаритнее и ниже предшественника. Других подробностей относительно этой модели пока нет.