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Вот так будет выглядеть новый Skoda Rapid
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Вот так будет выглядеть новый Skoda Rapid 

Motor.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Motor.ru
В распоряжении сайта Auto-mania оказались фотографии хэтчбека Skoda Rapid второго поколения. Снимки машины предоставил читатель издания, не предоставив подробностей о том, где они были сделаны.
Дизайн «Рапида» выполнен по мотивам концепт-кара Vision RS: у серийной машины и прототипа схожее оформление фар головного света, решетки радиатора и элементов переднего бампера. Фотографий того, как выглядит задняя часть нового «Рапида», изданию не предоставили.
Ожидается, что Skoda Rapid второго поколения сменит платформу платформе PQ 26 на модульное шасси MQB. При этом автомобиль, похоже, станет больше предшественника. Если габаритная длина нынешнего хэтчбека Rapid Spaceback составляет 4304 миллиметра, то длина концепта Vision RS уже достигает 4356 миллиметров. Таким образом, автомобиль окажется всего на четыре миллиметра короче нынешнего пятидверного Ford Focus.
Видео: Skoda Vision RS  В гамму двигателей нового «Рапида» войдут бензиновый турбомоторы объемом 1,0 и 1,5 литра, а также дизели 1.6.
В серию хэтчбек следующего поколения запустят в 2019 году. В России модель с таким кузовом не продается.
Фото auto-mania.cz
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