Тише едешь — дальше будешь: рейтинг самых медленных машин

Скоростью, расходом топлива и стоимостью вот чем привлекают в современном мире автомобили потребителя, именно скорость порой один из немаловажных критериев. Однако находятся и любители «тихоходов».

На первом месте Peel P50. Самый маленький автомобиль на Земле. Металлическая «коробка» с тремя колесами чем-то отдаленным напоминает машину. Благодаря 49-кубовому 2-тактному мотору DKW, отдающему всего 4,2 лошадиные силы максимум выжимаемой скорости 45 км/ч. Поэтому выжать 100км/ч, со статического положения, не выйдет.

Второе место получил микроавтомобиль Aixam A.721. Правительства некоторых стран разрешают управлять этой моделью без водительских прав. Все дело в разгоняемой скорости, она не превышает 45 км/ч.

Бронза вручается 2-месиный французскому электрокару Renault Twizy (версия Urban 45). При полностью заряженной батарее эта модель проедет 100 км. Со встроенном моторе мощностью 4 кВТ (а это равно 5 лошадиным силам) скорость не превысит 45 км/ч.

На четвертом месте рейтинга очередной электромобиль MIA. Она может разогнаться до 100 км/ч, но для этого ей понадобится около 30 секунд. Концерн MIA Electric обанкротился в начале весны 2014 года. Поэтому купить такой автомобиль не получится.