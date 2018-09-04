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Тестирование обновленного спорткара Kia ProCeed попало в Сеть
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Тестирование обновленного спорткара Kia ProCeed попало в Сеть 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Южнокорейский автопроизводитель KIA сейчас проводит предпремьерные испытания производственной версии нового спорт-кара ProCeed и фотошпионам удалось поймать в объектив некоторые фрагменты тестирования.
Нужно напомнить, что около недели назад KIA официально опубликовала тизерные изображения «тыла» своего спортивного авто.
Концептуальной моделью нынешней серийной версии Kia ProCeed стал одноименный дебютант Франкфуртского автосалона прошлого года.
Если судить по шпионским снимкам, что очевидно, что спорткар получит довольно скромный внешний вид, стиль скорого колеблется между универсалом Sportswagon и хэтчем Ceed, однако кузов будет имеет свою оригинальную обтекаемую форму.
Помимо этого в экстерьере ProCeed появился массивный спойлер, а фонари в задней части будут сочетаться со светодиодными повторителями «стопов».
Под капотом предполагается бензиновый турбоагрегат на 1,4 L силой в 140 «лошадей» или 136-сильный турбированный мотор на дизельном топливе рабочим объемом 1,6 L.
Также возможна гибридная установка Mild Hybrid.
Премьера нового спортивного авто Kia ProCeed планируют к показу 13 сентября 2018 года.
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