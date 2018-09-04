Названы самые востребованные у россиян легковушки

Эксперты автомобильного рынка рассказали, какие легковые автомобили являются самыми распространенными среди россиян.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на середину текущего года (1 июля 2018 года) в России было зарегистрировано 42,95 млн легковых автомобилей.

Немного больше распространены Lada 2109 (850 тысяч штук), Lada 2110 (826,9 тысяч штук), Lada 2114 (774 тысяч штук), Lada 2105 (726,9 тысяч штук). Третье место рейтинга занял трехдверный внедорожник Lada 4х4, обладателей которого в нашей стране насчитывается 1,01 млн человек. Второе — седан Lada 2106 (1,54 млн экземпляров).

И, наконец, самой распространенной легковушкой в России признали седан Lada 2107, численность которого в нашей стране составляет 1,73 млн единиц.