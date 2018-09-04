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Пуританский взгляд на следующее поколение Porsche 911 GT3 с турбодвигателем
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Пуританский взгляд на следующее поколение Porsche 911 GT3 с турбодвигателем 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В преддверии дебюта очередного поколения Porsche 911 в Сети появляется все больше новой информации о будущем суперкаре.
Codenamed 992, новая линейка 911 будет состоять из множества производных, включая стандартную модель, вариант Turbo, гибридный, кабриолет и, конечно же, «горячую» версию GT3.
Примечательно, что по слухам производительный Porsche 911 GT3 с 6-цилинлдровым мотором откажется от надувного двигателя в пользу инновационного турбоагрегата.
Согласно цитате из Autocar, Porsche 911 GT3 2020 и более ориентированный на трек 911 GT3 RS, будут использовать сильно измененную версию сегодняшнего 3,8-литрового битурбированного двигателя — флагмана компании.
Из того же источника со ссылками на известно, что Porsche Motorsport, новый GT3 будет выжимать около 513 л.с., что делает его столь же мощным для сегодняшних 911 GT3 RS и послужит здоровым стимулом для 493 л.с. текущего 911 GT3. Но самое главное, крутящий момент — он будет значительно увеличен до 710 Нм.
Что касается меньших версий новой серии 911, моделей Carrera и Carrera S, Porsche планирует модернизировать свой нынешний 3,0-литровый шестицилиндровый турбоагрегат.
Примечательно, что гибрид 911 может вскоре стать реальностью, объединив вышеупомянутый 3,0-литровый двигатель с электродвигателем и литий-ионным аккумулятором мощностью 11 кВтч для общей мощности около 480 л.с. (358 кВт).
Учитывая последние полностью раскрывающие шпионские фотографии нового 911, мы, вероятно, очень близки к официальной дате дебюта семейства 992.
Конечно, Porsche изначально будет запускать стандартные модели до конца года, после чего в течение всего жизненного цикла автомобиля последуют варианты Turbo, hybrid и GT3 / GT3 RS. Первые версии должны появиться в начале октября на Парижском автосалоне.
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