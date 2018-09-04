Porsche перезапускает производство кроссовера Macan

Представлена новая версия автомобиля будет в Шанхае.

Неудивительно, ведь по словам одного из региональных глав Porsche , из 350 000 Macan, чей выпуск начался четыре года назад, целых 100 000 были куплены в Китае, делая Поднебесную самым крупным рынком сбыта этой модели среди всех стран.

Обновленная версия стала куда комфортнее — даже в ее базовой комплектации имеются ионизаторы воздуха, подогрев лобового стекла, автопилот на случай пробок, новейшее головное устройство с тачскрином на целых 11 дюймов, способное распознавать голосовые команды и использовать интернет для навигации. Руль, напоминающий спортивный, оснащен специальными переключателями движения.

При подготовке к перезапуску модели было значительно расширено предприятие Porsche в Лейпциге. Компания рассчитывает производить более 400 экземпляров Macan ежедневно.