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Porsche перезапускает производство кроссовера Macan
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Porsche перезапускает производство кроссовера Macan 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Представлена новая версия автомобиля будет в Шанхае.
Неудивительно, ведь по словам одного из региональных глав Porsche, из 350 000 Macan, чей выпуск начался четыре года назад, целых 100 000 были куплены в Китае, делая Поднебесную самым крупным рынком сбыта этой модели среди всех стран.
Обновленная версия стала куда комфортнее — даже в ее базовой комплектации имеются ионизаторы воздуха, подогрев лобового стекла, автопилот на случай пробок, новейшее головное устройство с тачскрином на целых 11 дюймов, способное распознавать голосовые команды и использовать интернет для навигации. Руль, напоминающий спортивный, оснащен специальными переключателями движения.
При подготовке к перезапуску модели было значительно расширено предприятие Porsche в Лейпциге. Компания рассчитывает производить более 400 экземпляров Macan ежедневно.
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