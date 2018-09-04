Ещё
Перебежчики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перебежчики 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Согласно местному законодательству, все автомобили на рынке США должны иметь наклейку, на которой указывается, сколько процентов ее деталей произведены в Северной Америке. Тут-то и выясняется множество любопытных деталей: во-первых, не все машины с самой высочайшей локализацией носят американскую марку. Например, довольно много японских машин локализованы лучше, чем оплот местного автомобилизма — пикап Ford F150. А во-вторых, далеко не все машины с бейджиками Buick или Chevrolet имеют больше пяти процентов деталей из США и Канады. Верится с трудом, но о них сегодня мы и поговорим.
Motor.ru: последние новости
Началось производство первого электрического кроссовера Audi Видео: Гелик за 84 млн Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии начались продажи обновленной Honda CR-V
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Смертельное ДТП обернулось сенсацией1
Под Тулой разбили арабский броневик
ГАИ и военную полицию пересадят на Lada Vesta Cross
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение