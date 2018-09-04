Видео: Гелик за 84 млн

Зануды скажут, что все современные машины одинаковые, но попробуйте найти у своего автомобиля откидывающуюся подножку для прислуги, карбоновые крылья, набор стаканов из серебра или складной верх над задним диваном. В этом Mercedes-Maybach Landaulet G650 для африканских диктаторов и российских олигархов нет ничего от обычной машины, но и обойдется он в 84 млн рублей. Это самый дорогой Гелик, который только можно сейчас купить в России, а мы лишь попробовали разобраться, почему его цена превысила годовой бюджет Сомали! Автомобиль предоставлен автосалоном «АВИЛОН АУРА»